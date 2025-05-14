Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Катар. Самолет доставил Трампа в Доху из Саудовской Аравии – первой страны в его турне по государствам Персидского залива.

Трамп стал первым американским президентом, побывавшим в Катаре за последние 22 года. В аэропорту его встречал эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.

Приветствуя Трампа, Аль Тани сказал: "Мы все хотим мира в регионе и надеемся, что на этот раз это произойдет... Я знаю, что вы человек мира и хотите принести мир. Мы можем продолжать работать вместе, чтобы достичь этого, в нашем регионе и в других регионах, в том числе с Россией и Украиной".

Как отмечалось ранее, в Дохе в ходе переговоров будут обсуждаться ситуация в Газе и пути освобождения заложников, удерживаемых террористической организацией ХАМАС. Также Трамп планирует обсудить двустороннее сотрудничество США с Катаром.

В Катаре находится крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке, где служат 11 тысяч американских военных.