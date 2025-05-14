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Ближний Восток

Трамп прибыл с официальным визитом в Катар

Газа
США
Катар
Заложники
Дональд Трамп
время публикации: 14 мая 2025 г., 15:03 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 15:13
Трамп прибыл с официальным визитом в Катар
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Катар. Самолет доставил Трампа в Доху из Саудовской Аравии – первой страны в его турне по государствам Персидского залива.

Трамп стал первым американским президентом, побывавшим в Катаре за последние 22 года. В аэропорту его встречал эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.

Приветствуя Трампа, Аль Тани сказал: "Мы все хотим мира в регионе и надеемся, что на этот раз это произойдет... Я знаю, что вы человек мира и хотите принести мир. Мы можем продолжать работать вместе, чтобы достичь этого, в нашем регионе и в других регионах, в том числе с Россией и Украиной".

Как отмечалось ранее, в Дохе в ходе переговоров будут обсуждаться ситуация в Газе и пути освобождения заложников, удерживаемых террористической организацией ХАМАС. Также Трамп планирует обсудить двустороннее сотрудничество США с Катаром.

В Катаре находится крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке, где служат 11 тысяч американских военных.

Ближний Восток
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