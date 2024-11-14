Иранский чиновник заявил о строительстве в Тегеране "первого оборонительного туннеля"

РИА Новости приводит заявление главы транспортной комиссии Тегерана Джафара Ташри-Хашеми, согласно которому в столице Ирана начато строительство "первого оборонительного туннеля", который станет частью городского метрополитена.

"В Тегеране впервые за историю страны строится оборонный тоннель. Этот туннель простирается от станции метро "Модафеан" до больницы Имама Хомейни и обеспечивает возможность прямого доступа к этому медицинскому центру", – сообщил чиновник.