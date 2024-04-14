Reuters: Иран через Турцию уведомил США об атаке на Израиль и получил обещание безнаказанности

Информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на турецкий дипломатический источник, что Иран заранее проинформировал Турцию о планируемой атаке против Израиля.

Более того: при посредничестве Турции Иран уведомил об атаке США, получив в ответ требование провести атаку на Израиль "в разумных пределах". На это обещание Вашингтон пообещал сделать все возможное, чтобы беспрецедентная атака на Израиль осталась для Ирана без последствий.

Напомним, Соединенные Штаты после того, как Израиль был атакован, потребовали от Израиля не наносить ответный удар по Ирану. Соответствующее требование высказал президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Биньямином Нетаниягу.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее переговорил с министром иностранных дел Турции, чтобы дать понять, что эскалация на Ближнем Востоке не отвечает ничьим интересам.