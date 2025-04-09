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Ближний Восток

В Аммане полиция разогнала участников антиизраильского марша

Газа
Иордания
время публикации: 09 апреля 2025 г., 00:18 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 00:18
В Аммане полиция разогнала участников антиизраильского марша
AP Photo/Raad al-Adayleh

Cотни иорданцев откликнулись на призывы принять участие в марше в поддержку жителей сектора Газы, который проводился возле посольства Израиля в Аммане. По информации jo24.net, мероприятие было организовано Национальным форумом сопротивления.

Сайт Jornews.com пишет, что столкновения с полицией и жандармами начались после того, как демонстранты попытались прорваться через заграждения, установленные на подступах к посольству Израиля.

Несколько участников беспорядков были задержаны.

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