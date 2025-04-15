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Ближний Восток

Президент Ливана: "Хизбалла" может быть интегрирована в состав регулярной армии страны

Ливан
Хизбалла
время публикации: 15 апреля 2025 г., 16:48 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 16:48
Президент Ливана: "Хизбалла" может быть интегрирована в состав регулярной армии страны
AP Photo/Hassan Ammar

Президент Ливана Жозеф Аун в интервью катарскому изданию "Аль-Араби аль-Джадид" заявил, что вооруженные силы "Хизбаллы" могут быть интегрированы в состав регулярной армии Ливана.

"Бойцы "Хизбаллы" могут вступить в ряды армии и адаптироваться так же, как это было в конце войны (гражданской войны в Ливане, 1975-1990) с рядом партий", – заявил Аун.

При этом было подчеркнуто, что Ливан не устраивает "иракский сценарий" интеграции шиитских ополчений в регулярную армию в качестве самостоятельных отдельных подразделений. То есть речь идет о планах "поглощения" вооруженных сил "Хизбаллы".

Аун выразил надежду на то, что в 2025 году армия станет монополистом на владение оружием в стране.

"Хизбалла" пока не отреагировала на это интервью президента Ливана.

Жозеф Аун родился в 1964 году западном пригороде Бейрута Син эль-Филь. Он посвятил всю свою жизнь армии, в ряды которой вступил в 1983 году в разгар гражданской войны. Закончил Военную академию, а также бакалавриат в области политологии и международных отношений частного Ливано-американского университета в Бейруте. Проходил военные курсы в США, в том числе по борьбе с терроризмом. В 2015 году Аун стал командиром 9-й бригады, дислоцированной на границе с Израилем, а спустя два года получил пост командующего армии. Его полномочия должны были истечь еще в январе 2024 года в связи с достижением 60-летнего возраста, но были продлены из-за войны между Израилем и "Хизбаллой". В январе 2025 года он был избран президентом Ливана.

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