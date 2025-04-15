Премьер-министр Ливана провел переговоры с президентом Сирии

Премьер-министр Ливана Наваф Салам провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. Это первый визит ливанского политика в Сирию после вступления в должность.

"Визит призван открыть новую страницу двусторонних отношений, которые должны быть основаны на взаимоуважении, доверии, признании суверенитета и недопустимости вмешательства во внутренние дела", – говорится в заявлении канцелярии Салама.

В коммюнике подчеркивается важность сотрудничества в вопросах безопасности, в том числе – на границе двух стран. Также говорится о возвращении домой сирийских беженцев, которое должно происходить на добровольной основе и при помощи ООН и международного сообщества.