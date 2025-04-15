Ночью армия США вновь атаковала объекты хуситов в Йемене

В ночь на 15 апреля армия США вновь нанесла авиаудары по целям на территории Йемена. Судя по имеющейся информации были атакованы объекты хуситов в различных районах страны.

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", объявил, что были атакованы объекты в провинции Эль-Джауф (на севере Йемена) и Мариб (к востоку от Саны, в центре Йемена).

Причинен значительный ущерб. Сведения о жертвах и ущербе уточняются.

Центральное командование армии США (CENTCOM) эти сведения не комментирует.