Армия США нанесла новые удары по Ходейде и острову Камаран

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", сообщил о серии авиаударов армии США, которые были нацелены на объекты хуситов в Ходейде и на острове Камаран.

Днем ранее, 13 апреля, хуситы выпустили баллистическую ракету по Израилю, она была перехвачена за пределами воздушного пространства еврейского государства.