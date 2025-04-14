Армия США нанесла новые удары по Ходейде и острову Камаран
время публикации: 14 апреля 2025 г., 20:51 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 20:51
Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", сообщил о серии авиаударов армии США, которые были нацелены на объекты хуситов в Ходейде и на острове Камаран.
Днем ранее, 13 апреля, хуситы выпустили баллистическую ракету по Израилю, она была перехвачена за пределами воздушного пространства еврейского государства.
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