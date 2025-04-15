Виткофф назвал основные темы переговоров с Ираном: ограничения по урану и контроль над ракетами

Спецпосланник президента США Стивен Виткофф в интервью телеканалу Fox News заявил, что основными темами переговоров между США и Ираном будут введение ограничений на уровень обогащения урана и контроль над вооружениями, в том числе ракетами.

Судя по сообщениям СМИ, в ходе первого раунда переговоров в Омане эти темы не обсуждались.

"Переговоры с иранцами будут сконцентрированы в основном вокруг двух основных пунктов. Во-первых, это обогащение. Им не нужно обогащение свыше 3,67%. Затем нужны механизмы проверки вооружений, в том числе ракет, запасы которых они сделали", – сказал Виткофф Fox News.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что следующий раунд переговоров с США пройдет в столице Омана – Маскате, а не в Риме, как об этом сообщали представители обеих стран. Агентство IRNA пишет, что такой ответ был получен из МИДа на запрос редакции.

Издание Axios писало, что второй раунд "ядерных переговоров" между США и Ираном состоится в субботу, 19 апреля, в Риме. По сведениям издания, сменить место встречи предложила американская сторона.

О том, что второй раунд будет проводиться в Европе, также говорил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи на брифинге в иранском парламенте. При этом он отмечал, что Оман по-прежнему будет выступать посредником на этих переговорах.

О готовности принять представителей США и Ирана заявлял агентству Reuters министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.