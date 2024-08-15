Хамдан в интервью AP: ХАМАС хочет видеть Россию, Турцию и ООН посредниками по сделке с Израилем

Член политбюро террористической организации ХАМАС Усама Хамдан в интервью агентству Associated Press заявил, что руководство этой группировки теряет веру в способность США быть посредником на переговорах об условиях прекращения огня в Газе.

В то же время Хамдан заявил, что ХАМАС готов обсуждать только "предложение Джо Байдена", изложенное им в мае и одобренное на международном уровне. Ни какие дополнения к этому предложению, по словам Хамдана, ХАМАС обсуждать с посредниками не станет.

Хамдан обвинил Израиль в затягивании переговоров. Он также выразил сомнения в том, что США способны и будут оказывать давление на Израиль, чтобы добиться заключения сделки.

Отвечая на вопросы AP, Усама Хамдан демонстрировал некоторые документы, в некоторых из которых говорилось о попытках ХАМАСа включить в качестве дополнительных гарантов сделки Россию, Турцию и ООН. Однако израильская сторона настаивала на неизменности списка посредников – США, Египет и Катар.

Напомним, что в апреле глава политбюро террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) Исмаил Ханийя (ликвидирован 31 июля 2024 года в Тегеране) заявлял в интервью турецкому телеканалу "A Haber", что хотел бы видеть Россию и Турцию в числе гарантов безопасности для Газы. "Наши требования в этом вопросе остаются в силе. Мы хотим, чтобы Египет, Катар, Турция, Россия, ООН были гарантами. Конечно, и США тоже в будущем", – говорил он.