Глава МО Турции: "Нет признаков вывода из Сирии российский войск"

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Россия сделает все возможное для сохранения позиций в Сирии. Он отметил, что на данный момент четких признаков вывода российского контингента не наблюдается.

По его словам, Россия концентрирует свои войска в Тартусе и Латакии. Политик не исключил, что часть кораблей может быть оправлена в Россию для ремонта, однако выразил уверенность, что речь идет о консолидации, а не о выводе сил. Он напомнил заявления российских представителей о готовности работать с новыми властями.

"Турция готова оказать поддержку РФ в ее работе с подразделениями в Сирии. Но мы не получали от них пока соответствующего запроса. Последние события в регионе показали, что у каждой страны своя игра", – сказал министр.

Гюлер также заявил, что Турция готова помочь новой администрации Сирии в подготовке вооруженных сил страны. По его словам, стороны уже взаимодействуют в военной сфере. Напомним, что с 2016 Турция провела в Сирии четыре военные операции и оккупирует приграничные районы.