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Ближний Восток

Российские военно-транспортные самолеты вывезли технику с военной базы Хмеймим

Россия
Сирия
время публикации: 14 декабря 2024 г., 13:20 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 13:28
Российские военно-транспортные самолеты вывезли технику с военной базы Хмеймим
AP

По сообщению сирийских источников, российские военно-транспортные самолеты в течение последних двух дней вывозили российскую военную технику, а также офицеров и военнослужащих с военной базы Хмеймим в окрестностях Латакии.

В пятницу вечером колонна российской военной техники собралась на военной базе Хмеймим после того, как РФ начала вывод своих сил из района Хисья к югу от Хомса. Колонна из примерно 250 транспортных средств перевозила военную технику и людей, включая россиян, белорусов, корейцев, а также персонал некоторых посольств.

Колонна двигалась из Дамаска в направлении базы Хмеймим под защитой "Хайят Тахрир аш-Шам", подтвердившей, что не допустит нападений на российские войска при прохождении по подконтрольные группировке территории.

Российские транспортные самолеты в Хмеймиме и корабли в порту Тартус занимаются постепенной эвакуацией российских граждан, офицеров и военнослужащих, а также военной техники и другого имущества после падения режима Башара Асада, опиравшегося на российскую армию, и захвата страны альянсам повстанческих сил.

Ближний Восток
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