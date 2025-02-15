Серийный убийца в египетской Александрии: найдены замурованные тела трех женщин

Службы безопасности обнаружили в одной из квартир в Александрии тело женщины. В ее убийстве подозревается адвокат, который ранее был задержан по подозрению в совершении убийств и попытке избавиться от улик, замуровав еще два тела в полу своей квартиры в районе Мамура в Александрии. Таким образом, к настоящему моменту речь идет о, как минимум, трех убийствах. Об этом громком деле сообщает египетское издание "Аль-Масри аль-Яум".

В ходе обыска у подозреваемого была обнаружена кредитная карта Visa, принадлежавшая женщине, числящейся в розыске. Выяснилось также, что он в течение нескольких лет проживал в квартире в другом районе Александрии. После обнаружения кредитной карты сотрудники полиции выехали в прежнюю квартиру подозреваемого, где и было обнаружено третье тело.

Останки доставлены в морг для проведения вскрытия и установления причины смерти. Следователи продолжают допрос подозреваемого, пытаясь установить истинный масштаб совершенных им преступлений.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый, адвокат в возрасте 51 года, поддерживал интимные отношения со множеством женщин, и постоянно перемещался между различными квартирами, чтобы скрывать эти отношения. Следствие пытается установить адреса всех этих тайных квартир и проводит обыски для выявления следов возможных преступлений, совершенных подозреваемым.

Следователи пытаются установить личность трех жертв, тела которых были обнаружены к настоящему моменту, и опросить их близких. Прокуратура Александрии также ведет следствие в отношении других лиц, связанных с подозреваемым, пытаясь установить степень их причастности к его преступной деятельности.

Срок ареста подозреваемого продлен на 15 дней – это произошло до обнаружения тела его третьей жертвы.