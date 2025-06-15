Reuters: Трамп заблокировал израильский план убийства Али Хаменеи

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в Вашингтоне сообщило, что президент США Дональд Трамп наложил вето на план Израиля по ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Один из источников в администрации Белого дома заявил, что на этом этапе, когда в результате действий Ирана не погиб ни один американец, "план преследования политического руководства Ирана не рассматривается".

Новостная служба N12 сообщила, что глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби опроверг сообщение о "вето Трампа".

15 июня журналист 12-го израильского телеканала Амит Сегаль со ссылкой на некий информированный источник в израильском руководстве сообщил, что власти Израиля не исключают сценария, при котором будет ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Это сообщения перепечатали многие, в том числе зарубежные, СМИ.