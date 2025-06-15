x
15 июня 2025
|
последняя новость: 19:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 июня 2025
|
15 июня 2025
|
последняя новость: 19:45
15 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Reuters: Трамп заблокировал израильский план убийства Али Хаменеи

США
Иран
Дональд Трамп
Израиль
время публикации: 15 июня 2025 г., 19:34 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 19:40
Али Хаменеи
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в Вашингтоне сообщило, что президент США Дональд Трамп наложил вето на план Израиля по ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Один из источников в администрации Белого дома заявил, что на этом этапе, когда в результате действий Ирана не погиб ни один американец, "план преследования политического руководства Ирана не рассматривается".

Новостная служба N12 сообщила, что глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби опроверг сообщение о "вето Трампа".

15 июня журналист 12-го израильского телеканала Амит Сегаль со ссылкой на некий информированный источник в израильском руководстве сообщил, что власти Израиля не исключают сценария, при котором будет ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Это сообщения перепечатали многие, в том числе зарубежные, СМИ.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 июня 2025

Iran International: иранские чиновники ведут переговоры с Москвой о своей эвакуации
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2025

СМИ: Израиль не исключает ликвидацию Хаменеи
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 июня 2025

Али Хаменеи и КСИР выступили с угрозами в адрес Израиля