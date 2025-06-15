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Ближний Восток

Власти Ирака потребовали от шиитских группировок воздержаться от ударов по Израилю

Иран
Ирак
Израиль
время публикации: 15 июня 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 11:52
Власти Ирака потребовали от шиитских группировок воздержаться от ударов по Израилю
AP Photo/Hadi Mizban

Правительство Ирака призвало действующие в стране вооруженные группировки воздержаться от участия в войне между Израилем и Ираном, чтобы Ирак не был втянут в конфликт. Об этом пишет газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Призыв в первую очередь обращен к шиитским ополчениям, фактическое командование которыми осуществляет Корпус стражей Исламской революции. Ирак также призвал Иран воздержаться от ударов по расположенным на иракской территории американским базам.

Информированный источник сообщил изданию, что премьер-министр Мухаммад Шиа ас-Судани заявил лидерам шиитских фракций: участие в войне противоречит иракским интересам. Некоторые из них ответили, что не располагают необходимыми для удара по Израилю вооружениями.

Ближний Восток
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