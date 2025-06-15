Власти Ирака потребовали от шиитских группировок воздержаться от ударов по Израилю

Правительство Ирака призвало действующие в стране вооруженные группировки воздержаться от участия в войне между Израилем и Ираном, чтобы Ирак не был втянут в конфликт. Об этом пишет газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Призыв в первую очередь обращен к шиитским ополчениям, фактическое командование которыми осуществляет Корпус стражей Исламской революции. Ирак также призвал Иран воздержаться от ударов по расположенным на иракской территории американским базам.

Информированный источник сообщил изданию, что премьер-министр Мухаммад Шиа ас-Судани заявил лидерам шиитских фракций: участие в войне противоречит иракским интересам. Некоторые из них ответили, что не располагают необходимыми для удара по Израилю вооружениями.