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Ближний Восток

СМИ сообщили о воздушных атаках на объекты хуситов в Сане

США
Йемен
Хуситы
время публикации: 15 марта 2025 г., 20:24 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 20:32
Йеменские СМИ сообщили о воздушных атаках на объекты хуситов в Сане
AP

Йеменские СМИ сообщили о воздушных атаках на цели в Сане, городе, где находятся военные объекты террористической организации "Ансар Аллах" (хуситов).

Вскоре после этого издание New York Times сообщило со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, что США начали крупномасштабную операцию по нанесению воздушных и морских ударов по десяткам хуситских объектов в Йемене.

Чиновники заявили, что эти действия направлены против террористической организации, которая недавно вернулась к угрозам Израилю и судам в Красном море.

Несколько дней назад йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) объявила о возобновлении "морской блокады" Израиля, в рамках которой будут атакованы корабли в Красном и Аравийском морях, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.

Представитель вооруженных сил йеменской террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сари заявил, что будет атаковано любое израильское судно, которое попытается обойти запрет на передвижение в указанных районах.

Свои атаки хуситы обещают продолжать до тех пор, пока не возобновится поставка гуманитарной помощи в сектор Газы.

Ближний Восток
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