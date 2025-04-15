Аятолла Хаменеи о переговорах с США: "Мы не вернемся к ошибке 2015 года"

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал прошедшие 12 апреля в Омане переговоры с США о судьбе иранской ядерной программы. "Не оснований для излишнего оптимизма или пессимизма", – заявил он.

"Мы приняли решение и ему следуем. Пока сделаны только первые шаги. Разумеется, вторая сторона дает основания для серьезного пессимизма, но мы оптимистичны в том, что касается нас самих", – заявил глава государства.

Аятолла сообщил, что Иран не вернется к ситуации 2015 года, когда вся деятельность государства ставилась в зависимость от исхода ядерных переговоров.

Напомним, обе стороны оценили первый раунд американо-иранских переговоров как положительный. Второй раунд, на котором переговоры должны стать прямыми, должен произойти в ближайшие выходные. Первоначально сообщалось, что местом их проведения станет Рим, однако иранская сторона заявила, что они пройдут в Маскате.