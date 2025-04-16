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Ближний Восток

Силы безопасности Ливана задержали ответственных за мартовские ракетные обстрелы Израиля

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 16 апреля 2025 г., 19:40 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 19:46
Силы безопасности Ливана задержали ответственных за мартовские ракетные обстрелы Израиля
AP Photo/Mohammed Zaatari

Ливанское издание "Ан-Нахр" опубликовало заявление Армии Ливана о задержании группы лиц, ответственных за два ракетных обстрела территории Израиля.

Расследование обстоятельств обстрелов, осуществленных с территории Ливана 22 и 28 марта, проводилось военной разведкой, военной полицией и министерством внутренней безопасности Ливана. В обоих случаях запуск ракет осуществлялся из мухафазы Набатия.

В заявлении указывается, что среди задержанных – граждане Ливана и палестинцы, и в ближайшее время ожидаются дополнительные аресты.

Число задержанных в официальном пресс-релизе не сообщается, а по данным в ливанских СМИ, силами безопасности арестованы от трех до пяти человек.

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