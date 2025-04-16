Janoubia: военная разведка Ливана арестовала двух хамасовцев в Сайде

Военная разведка ливанской армии провела 15 апреля операцию в городе Сайда (Сидон), к югу от Бейрута, в ходе которой были задержаны двое сотрудников "службы безопасности" террористической организации ХАМАС, сообщает новостной сайт Janoubia.

Источники не уточнили причину ареста. Неизвестно, была ли она политической или связанной с безопасностью.

В публикации отмечается рост активности деятельности против ХАМАСа в Ливане после вступления в силу соглашения о прекращении огня 27 ноября 2024 года.

В декабре прошлого года ливанская армия начала конфискацию оружия у палестинских группировок за пределами лагерей беженцев. Большая часть этого оружия находилась в руках группировок, связанных со свергнутым сирийским режимом, в нескольких районах долины Бекаа, на юге страны, в Бейруте и вдоль сирийской границы. Речь шла о таких группировках, как "Народный фронт освобождения Палестины – Главное командование" и "ФАТХ аль-Интифада".

Напомним, что в ночь на 4 апреля в Сайде израильскими ВВС был ликвидирован командир западного сектора террористической организации ХАМАС в Ливане Хасан Фархат, ответственный за множество террористических атак против сил ЦАХАЛа и граждан Государства Израиль.

В ночь на 1 апреля в Дахии, на юге Бейрута, израильскими ВВС был ликвидирован Хасан Али Махмуд Бадир – один из командиров подразделения 3900 террористической организации "Хизбалла" и иранского подразделения "Кудс", отвечавший за "палестинское досье".

17 февраля в Сайде израильскими ВВС был ликвидирован Мухаммад Шахин – один из лидеров боевиков ХАМАСа, который занимал должность главы оперативного отдела этой террористической организации в Ливане.