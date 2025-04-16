Боевики ХАМАСа застрелили участника антиправительственных протестов в Газе

Противники ХАМАСа в соцсетях рассказали об убийстве Захрии аль-Джумаси, одного из участников протеста.

По их словам, активист скрывался вместе с семьей в одной из школ в районе города Газы. Его разыскали боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа) и застрелили на глазах родных.

Одновременно с этим из Байт-Лахии, север сектора, поступают сообщения о проходящей там демонстрации против ХАМАСа.