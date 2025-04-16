UKMTO сообщает об инциденте с судном в Аденском заливе

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) получил сообщение об инциденте, произошедшем в 100 морских милях к востоку от йеменского города Адена.

По словам капитана, в течение двух часов его судно преследовали вооруженные люди на нескольких катерах. Капитан изменил курс, повернув в сторону йеменского побережья, после чего преследование прекратилось.

UKMTO сообщает, что в результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал.