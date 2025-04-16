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Ближний Восток

UKMTO сообщает об инциденте с судном в Аденском заливе

время публикации: 16 апреля 2025 г., 01:27 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 01:27
UKMTO сообщает об инциденте с судном в Аденском заливе
Indian Navy via AP

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) получил сообщение об инциденте, произошедшем в 100 морских милях к востоку от йеменского города Адена.

По словам капитана, в течение двух часов его судно преследовали вооруженные люди на нескольких катерах. Капитан изменил курс, повернув в сторону йеменского побережья, после чего преследование прекратилось.

UKMTO сообщает, что в результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал.

Ближний Восток
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UKMTO сообщает об инциденте в Аденском заливе