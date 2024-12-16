Арабские страны осудили планы Израиля по расширению присутствия на Голанских высотах

ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия и Ирак осудили намерение Израиля расширить присутствие на Голанских высотах. С соответствующими заявлениями выступили внешнеполитические ведомства этих стран.

В заявлениях говорится, что планы правительства Израиля противоречат международному праву, угрожают дальнейшей эскалацией и напряженностью в регионе, подрывают шансы Сирии на восстановление своей безопасности и стабильности.

15 декабря правительство Израиля единогласно одобрило план премьер-министра Биньямина Нетаниягу по стимулированию демографического роста на Голанских высотах. Стоимость проекта – более 40 миллионов шекелей. Речь идет о вложениях в образовательную систему, возобновляемые источники энергии, создание студенческой деревни и др. Правительство заявляет о стремлении удвоить население израильской части Голанских высот. Об оккупации каких-либо сирийских территорий в этом плане не говорилось.