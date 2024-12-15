Из Сирии эвакуирована часть российского дипломатического персонала

Министерство иностранных дел России сообщило об эвакуации из Сирии части персонала российских дипломатических представительств. Агентство "Интерфакс" передает, что также были эвакуированы сотрудники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии.

Специальный рейс военно-космических сил России 15 декабря доставил эвакуированных с авиабазы "Хмеймим" на московский аэропорт "Чкаловский". В сообщении подчеркивается, что российское посольство в Дамаске продолжает работу.

13 декабря на авиабазу "Хмеймим" прибыла колонна из 250 транспортных средств, перевозившая российскую военную технику, военнослужащих и сотрудников дипмиссий, в том числе белорусской и северокорейской. Она находилась под охраной боевиков "Хайят тахрир аш-Шам".