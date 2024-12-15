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Ближний Восток

Из Сирии эвакуирована часть российского дипломатического персонала

Россия
Сирия
время публикации: 15 декабря 2024 г., 21:18 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 21:23
Из Сирии эвакуирована часть российского дипломатического персонала
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Министерство иностранных дел России сообщило об эвакуации из Сирии части персонала российских дипломатических представительств. Агентство "Интерфакс" передает, что также были эвакуированы сотрудники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии.

Специальный рейс военно-космических сил России 15 декабря доставил эвакуированных с авиабазы "Хмеймим" на московский аэропорт "Чкаловский". В сообщении подчеркивается, что российское посольство в Дамаске продолжает работу.

13 декабря на авиабазу "Хмеймим" прибыла колонна из 250 транспортных средств, перевозившая российскую военную технику, военнослужащих и сотрудников дипмиссий, в том числе белорусской и северокорейской. Она находилась под охраной боевиков "Хайят тахрир аш-Шам".

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