Власти США рекомендуют всем американцам незамедлительно покинуть Сирию

Власти США настоятельно рекомендуют всем американцам незамедлительно покинуть территорию Сирии из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности, сообщило посольство США в Дамаске.

"Ситуация в сфере безопасности в Сирии остается нестабильной и непредсказуемой из-за вооруженного конфликта и терроризма по всей стране. Граждане США должны покинуть Сирию, если есть такая возможность", – говорится в сообщении американской дипмиссии.

При этом посольство США рекомендует согражданам, которые по той или иной причине не могут уехать из Сирии, подготовиться на случай экстренных ситуаций.