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Ближний Восток

Власти США рекомендуют всем американцам незамедлительно покинуть Сирию

США
Сирия
время публикации: 16 декабря 2024 г., 12:49 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 12:52
Власти США рекомендуют всем американцам незамедлительно покинуть Сирию
AP Photo/Nick Ut

Власти США настоятельно рекомендуют всем американцам незамедлительно покинуть территорию Сирии из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности, сообщило посольство США в Дамаске.

"Ситуация в сфере безопасности в Сирии остается нестабильной и непредсказуемой из-за вооруженного конфликта и терроризма по всей стране. Граждане США должны покинуть Сирию, если есть такая возможность", – говорится в сообщении американской дипмиссии.

При этом посольство США рекомендует согражданам, которые по той или иной причине не могут уехать из Сирии, подготовиться на случай экстренных ситуаций.

Ближний Восток
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