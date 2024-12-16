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Ближний Восток

Представитель ХАМАСа: "Мы как никогда близки к соглашению с Израилем"

Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 16 декабря 2024 г., 10:52 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 10:57
Представитель ХАМАСа: "Мы как никогда близки к соглашению с Израилем"
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Саудовский телеканал "Аш-Шарк" цитирует высокопоставленного представителя ХАМАСа, по словам которого, стороны как никогда близки к соглашению, которое обеспечит возвращение заложников и прекращение военных действий в секторе Газы.

"Мы проявили значительную гибкость, согласившись на постепенное прекращение военных действий и поэтапный вывод войск из Газы – согласно четко оговоренному графику и при международных гарантиях", – сообщил представитель, имя которого не называется.

"Однако палестинские движения настаивают: договор должен принести постоянное прекращение огня, полный вывод войск из Газы, возвращение перемещенных лиц и обмен пленными на достойных условиях", – добавил собеседник канала, заявив, что судьба сделки зависит от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

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