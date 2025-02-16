Президент Египта обсудил ситуацию в Газе с главой Всемирного еврейского конгресса
время публикации: 16 февраля 2025 г., 15:06 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 15:08
Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси встретился в Каире с президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером. Предметом беседы стали усилия по достижению мира между Израилем и палестинцами.
Как сообщает канцелярия ас-Сиси, египетский лидер подчеркнул: создание палестинского государства – единственная гарантия долгосрочного мира. Он также призвал начать реконструкцию сектора Газы, подчеркнув недопустимость переселения его жителей.
Согласно канцелярии президента, Лаудер приветствовал "мудрые усилия" главы государства по достижению региональной стабильности.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 февраля 2025