Президент Египта обсудил ситуацию в Газе с главой Всемирного еврейского конгресса

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси встретился в Каире с президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером. Предметом беседы стали усилия по достижению мира между Израилем и палестинцами.

Как сообщает канцелярия ас-Сиси, египетский лидер подчеркнул: создание палестинского государства – единственная гарантия долгосрочного мира. Он также призвал начать реконструкцию сектора Газы, подчеркнув недопустимость переселения его жителей.

Согласно канцелярии президента, Лаудер приветствовал "мудрые усилия" главы государства по достижению региональной стабильности.