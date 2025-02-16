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Ближний Восток

Президент Египта обсудил ситуацию в Газе с главой Всемирного еврейского конгресса

Газа
Египет
время публикации: 16 февраля 2025 г., 15:06 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 15:08
Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси и президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер
Mandel Ngan/Pool via AP; AP Photo/Czarek Sokolowski

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси встретился в Каире с президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером. Предметом беседы стали усилия по достижению мира между Израилем и палестинцами.

Как сообщает канцелярия ас-Сиси, египетский лидер подчеркнул: создание палестинского государства – единственная гарантия долгосрочного мира. Он также призвал начать реконструкцию сектора Газы, подчеркнув недопустимость переселения его жителей.

Согласно канцелярии президента, Лаудер приветствовал "мудрые усилия" главы государства по достижению региональной стабильности.

Ближний Восток
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