x
16 июля 2025
|
последняя новость: 14:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 июля 2025
|
16 июля 2025
|
последняя новость: 14:50
16 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ продолжает атаковать сирийские танки на юге Сирии. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 июля 2025 г., 14:32 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 14:32
ЦАХАЛ продолжает атаковать сирийские танки на юге Сирии. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о продолжении атак против военных целей сирийского режима на юге Сирии. За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали и продолжают атаковать танки, ракетные установки, пикапы с тяжелыми пулеметами и другие виды вооружений, которые направляются в район ас-Суэйды на юге Сирии.

Были также атакованы пути подхода к району. ЦАХАЛ продолжает следить за развитием событий и нападениями против друзского гражданского населения на юге Сирии, и в соответствии с указаниями политического руководства, наносит предупредительные и предотвращающие удары.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о продолжении атак против военных целей сирийского режима на юге Сирии. За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали и продолжают атаковать танки, ракетные установки, пикапы с тяжелыми пулеметами и другие виды вооружений, которые направляются в район ас-Суэйды на юге Сирии.

Были также атакованы пути подхода к району. ЦАХАЛ продолжает следить за развитием событий и нападениями против друзского гражданского населения на юге Сирии, и в соответствии с указаниями политического руководства, наносит предупредительные и предотвращающие удары.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2025

ЦАХАЛ: десятки человек попытались прорваться из Сирии в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2025

"Стук по воротам": ЦАХАЛ атаковал ворота Генштаба сирийской армии в Дамаске
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2025

Лидеры друзской общины Израиля объявили всеобщую забастовку и "дни гнева"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 июля 2025

Кризис в ас-Суэйде: сообщается о массовых казнях и мародерстве