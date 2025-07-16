ЦАХАЛ продолжает атаковать сирийские танки на юге Сирии. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о продолжении атак против военных целей сирийского режима на юге Сирии. За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали и продолжают атаковать танки, ракетные установки, пикапы с тяжелыми пулеметами и другие виды вооружений, которые направляются в район ас-Суэйды на юге Сирии.

Были также атакованы пути подхода к району. ЦАХАЛ продолжает следить за развитием событий и нападениями против друзского гражданского населения на юге Сирии, и в соответствии с указаниями политического руководства, наносит предупредительные и предотвращающие удары.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о продолжении атак против военных целей сирийского режима на юге Сирии. За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали и продолжают атаковать танки, ракетные установки, пикапы с тяжелыми пулеметами и другие виды вооружений, которые направляются в район ас-Суэйды на юге Сирии.

Были также атакованы пути подхода к району. ЦАХАЛ продолжает следить за развитием событий и нападениями против друзского гражданского населения на юге Сирии, и в соответствии с указаниями политического руководства, наносит предупредительные и предотвращающие удары.