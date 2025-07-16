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Ближний Восток

Канцелярия президента Сирии осудила погром в ас-Суэйде

Сирия
Друзы
время публикации: 16 июля 2025 г., 14:42 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 14:45

Канцелярия президента Сирии Ахмада аш-Шараа выступила с осуждением нападений на друзов в провинции ас-Суэйда. Напомним, что в этом нападении участвуют и подчиняющиеся главе государства армейские подразделения.

"Эти действия незаконны, и ответственные будут отданы под суд. Мы обещаем жителям ас-Суэйды, что их права будут соблюдаться. Нападения на них являются уголовным преступлением, мы их не допустим", – говорится в заявлении.

По данным организации Syrian Observatory for Human Rights, число погибших превысило 200 человек. В результате военных действий погиб 71 житель провинции, среди убитых женщины и дети. Потери правительственных сил и бедуинских ополченцев составили 111 человек.

SOHR сообщает, что по меньшей мере 21 мирный житель, в том числе женщины, были казнены правительственными войсками. Сообщается также о мародерстве. По жилым кварталам ведется артиллерийский и минометный огонь. Жители бегут из города.

Ближний Восток
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