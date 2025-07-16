Духовный лидер друзов Сирии объявил о достижении соглашения с правительством

Юсеф Джарбу, духовный лидер сирийских друзов, объявил по государственному телевидению о достижении соглашения с правительством Сирии и прекращении огня в ас-Суэйде, и о том, что правительственные войска отойдут из провинции.

Это не первое сообщение из Сирии о достижении соглашения о прекращении огня. Первое заявление было сделано министром обороны Сирии генерал-майором Мурхавом Абу Касрой еще вчера, 15 июля.

В то время, когда Юсеф Джарбу объявлял о перемирии, десятки израильских друзов вновь прорвались через границу на территорию Сирии, где их ждут машины, чтобы отвезти к месту боев.

Глава местного совета деревни Эйн-Киния на Голанах обратился к израильтянам с просьбой не приближаться к границе с Сирией. "Мы просим жителей Голан не приближаться к границе. Ваше присутствие может мешать действиям военных и представляет угрозу для вашей безопасности", – заявил он.