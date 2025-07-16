Радио "Шам FM": начат отвод правительственных войск с юга Сирии

Представитель министерства обороны Сирии подтвердил местной радиостанции "Шам FM" начало вывода правительственных войск из района ас-Суэйда после размещения там сил внутренней безопасности. Источник отметил, что отвод войск мог бы происходить быстрее, если бы не удары ЦАХАЛа.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обсудил ситуацию в Сирии со всеми заинтересованными сторонами. "Сегодня вечером мы согласовали конкретные шаги для прекращения этой тревожной и ужасающей ситуации. Это потребует от всех сторон выполнения своих обязательств, чего мы от них и ожидаем", – добавил он.

Министерство иностранных дел Сирии поблагодарило США и арабские страны за усилия по урегулированию кризиса. В заявлении МИДа также выражена готовность "работать со всеми заинтересованными сторонами, стремящимися к миру и стабильности".