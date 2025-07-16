По оценкам военных, около 1000 израильтян все еще находятся на территории Сирии

По оценкам военных, около тысячи израильтян из друзской общины все еще находятся на сирийской территории. Большинство из них сосредоточены в районе Хадар. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

Израильские военные, пытаясь сохранить контроль над ситуацией и не допустить продвижения израильтян к другим друзским населенным пунктам, блокируют выход из деревни на юг, в глубь Сирии и в сторону ас-Суэйды.

Продолжаются попытки убедить израильских друзов вернуться в Израиль.

По информации Ynet, ЦАХАЛ проверяет, нет ли среди молодых людей военнослужащих. Кроме того, израильские военные получили указание не использовать газ, светошумовые гранаты и не стрелять в воздух, чтобы не подвергать риску протестующих друзов.