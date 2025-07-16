Основной соперник Эрдогана приговорен к 20 месяцам тюрьмы

Суд Стамбула приговорил к 20 месяцам тюремного заключения отстраненного от должности мэра этого города Экрема Имамоглу, который должен был стать кандидатом от единой оппозиции на предстоящих президентских выборах в Турции.

Отметим, что приговор касался только одного из обвинений – оскорблений в адрес главного прокурора Стамбула. В то же время политик был оправдан по делам о подстрекательстве к преследованию гособвинителя. Не стал суд и ограничивать политическую деятельность подсудимого.

Имамоглу отвергает все предъявленные ему обвинения, заявляя, что боролся со злоупотреблениями в судебной системе. Его сторонники утверждают, что у дел политическая подоплека – президент Турции хочет предотвратить участие самого серьезного своего противника в выборах.