США попросили Израиль прекратить удары по сирийским военным

Барак Равид, обозреватель Walla News и Аxios, в своем блоге в соцсети Х, написал, что США попросили Израиль прекратить удары по силам Ахмада аш-Шараа на юге Сирии, и Израиль пообещал прекратить нападения 15 июля.

Барак Равид ссылается на официальный источник в Вашингтоне, который также сообщил, что сирийское правительство заранее уведомило Израиль об отправке танков в район ас-Суйэды. Заверив, что это действие не направлено против Израиля, а является попыткой восстановить порядок во время столкновений между друзами и бедуинскими бандами.

При этом телеканал "Кан-11" процитировал источник в силах безопасности Израиля, который заявил: "Если ситуация с друзами в Сирии ухудшится, мы усилим наши действия".