США попросили Израиль прекратить удары по сирийским военным
время публикации: 15 июля 2025 г., 23:57 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 00:05
Барак Равид, обозреватель Walla News и Аxios, в своем блоге в соцсети Х, написал, что США попросили Израиль прекратить удары по силам Ахмада аш-Шараа на юге Сирии, и Израиль пообещал прекратить нападения 15 июля.
Барак Равид ссылается на официальный источник в Вашингтоне, который также сообщил, что сирийское правительство заранее уведомило Израиль об отправке танков в район ас-Суйэды. Заверив, что это действие не направлено против Израиля, а является попыткой восстановить порядок во время столкновений между друзами и бедуинскими бандами.
При этом телеканал "Кан-11" процитировал источник в силах безопасности Израиля, который заявил: "Если ситуация с друзами в Сирии ухудшится, мы усилим наши действия".
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