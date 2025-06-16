"Стук по крыше" на фарси: опубликовано предупреждение для жителей Тегерана

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на фарси Камаль Пенхаси опубликовал предупреждение для жителей третьего административного района Тегерана, которые находятся в зоне будущей атаки ВВС ЦАХАЛа.

"Уважаемые граждане, в целях вашей безопасности просим вас немедленно покинуть указанную зону в 3-м районе Тегерана, – сказано в этом предупреждении, которое сопровождается картой и видеообращением. – В ближайшие часы израильская армия будет действовать в этой зоне, как это происходило в последние дни в пределах Тегерана. Будут наноситься удары по военной инфраструктуре иранского режима. Ваше присутствие в этой зоне подвергает опасности ваши жизни".

Справка: Муниципальная территория иранской столицы делится на 22 административных района, которые нумеруются соответственно от 1-го до 22-го. 3-й район – это один из центральных районов города, который включает в себя несколько известных кварталов и является довольно престижным районом. Каждый район имеет свою администрацию и границы.