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Ближний Восток

"Стук по крыше" на фарси: опубликовано предупреждение для жителей Тегерана

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 июня 2025 г., 16:48 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 16:57
"Стук по крыше" на фарси: опубликовано предупреждение для жителей Тегерана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на фарси Камаль Пенхаси опубликовал предупреждение для жителей третьего административного района Тегерана, которые находятся в зоне будущей атаки ВВС ЦАХАЛа.

"Уважаемые граждане, в целях вашей безопасности просим вас немедленно покинуть указанную зону в 3-м районе Тегерана, – сказано в этом предупреждении, которое сопровождается картой и видеообращением. – В ближайшие часы израильская армия будет действовать в этой зоне, как это происходило в последние дни в пределах Тегерана. Будут наноситься удары по военной инфраструктуре иранского режима. Ваше присутствие в этой зоне подвергает опасности ваши жизни".

Справка: Муниципальная территория иранской столицы делится на 22 административных района, которые нумеруются соответственно от 1-го до 22-го. 3-й район – это один из центральных районов города, который включает в себя несколько известных кварталов и является довольно престижным районом. Каждый район имеет свою администрацию и границы.

Ближний Восток
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