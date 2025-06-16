ВВС обнаруживают и уничтожают грузовики с ракетами, едущие в Тегеран: видео

С утра понедельника, 16 июня, ВВС Израиля обнаружили несколько грузовиков с вооружением, в том числе грузовики с ракетными установками "земля-воздух", двигавшиеся из западной части Ирана в направлении Тегерана.

Таким способом иранский режим пытается защитить ключевые цели КСИР от атак ЦАХАЛа.

Боевые самолеты ЦАХАЛа атаковали грузовики и уничтожили вооружение и пусковые установки.

Пресс-служба Армии обороны Израиля публикует видео уничтожения ракет "земля-воздух" по пути в Тегеран.