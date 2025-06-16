ВВС обнаруживают и уничтожают грузовики с ракетами, едущие в Тегеран: видео
время публикации: 16 июня 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 15:09
С утра понедельника, 16 июня, ВВС Израиля обнаружили несколько грузовиков с вооружением, в том числе грузовики с ракетными установками "земля-воздух", двигавшиеся из западной части Ирана в направлении Тегерана.
Таким способом иранский режим пытается защитить ключевые цели КСИР от атак ЦАХАЛа.
Боевые самолеты ЦАХАЛа атаковали грузовики и уничтожили вооружение и пусковые установки.
Пресс-служба Армии обороны Израиля публикует видео уничтожения ракет "земля-воздух" по пути в Тегеран.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025