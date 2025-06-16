Израиль продолжает ликвидировать генералов КСИР, ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию Каземи

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила подробности осуществленных в Иране накануне операций. ВВС ЦАХАЛа, используя точную разведывательную информацию, атаковали в районе Тегерана здание, в котором находились несколько высокопоставленных руководителей службы разведки иранского режима.

В ходе атаки были ликвидированы глава службы разведки Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Мохаммад Каземи, возглавлявший ведомство с 2022 года, и его заместитель, бывший глава стратегической разведки Мохаммад Хасан Мохаггег, а также глава разведывательного управления сил "Кудс" Мохсен Бакери и его заместитель Абу аль-Фадль Никхаи.

Мохаммад Каземи, занимавший свой пост с 2022 года, отвечал за контрразведку, шпионаж и нанесение ударов по противникам иранского режима из Ирана. Он отвечал за формирование разведывательной картины для террористических организаций "иранской оси" и за слежку за иранскими гражданами, выступающими против режима аятолл.

Его заместитель Мохаммад Хасан Мохаггег в прошлом возглавлял управление стратегической разведки, он играл ключевую роль в террористической деятельности иранского режима против Израиля, Запада и ряда стран ближневосточного региона.

Глава разведывательного управления сил "Кудс" Мохсен Багери и его заместитель отвечали за оперативную и разведывательную помощь участникам "иранской оси", включая "Хизбаллу", ХАМАС, хуситов и шиитские милиции в Ираке.

Багери и Никхаи принимали значительное участие в усилиях Ирана по закреплению в Сирии, они также активно поддерживали усилия по усилению "Хизбаллы" в Ливане.

Отметим, что днем ранее глава правительства Биньямин Нетаниягу объявил о ликвидации главы разведки "Корпуса стражей исламской революции" бригадного генерала Мохаммада Каземи.