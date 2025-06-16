ВВС ЦАХАЛа уничтожили треть ракетных установок в Иране. Видео

Боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа в ночь на понедельник осуществили несколько волн атаки на иранские военные объекты. Были поражены около 100 военных целей в Исфахане, в центре Ирана.

50 боевых самолетов и атаковали объекты хранения ракет, пусковые ракетные установки "земля-земля", которые были готовы к запуску в сторону Государства Израиль, а также командные пункты, где готовились бригады ракетчиков для ведения огня по Израилю.

В ходе этих атак было уничтожено более 20 ракет одновременно, за несколько минут до их запуска по населенным пунктам в Израиле.

Во время одной из атак была обнаружена и уничтожена бригада "ракетчиков" во время попыток запуска ракет "земля-земля" в сторону Израиля. И ракеты, и команда запуска были уничтожены на территории Ирана.

С начала операции "Народ как лев" уничтожены более 120 ракетных установок, что составляет треть от общего количества ракетных установок, находившихся в распоряжении иранского режима.