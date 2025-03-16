Уточненные данные об ударах армии США по Йемену: применялись полутонные авиабомбы AGM-154 JSOW

По уточненным данным, атака на объекты хуситов в Йемене была осуществлена авианосной группой во главе с авианосцем Harry S Truman, в состав которой входят также три эсминца и один крейсер. В регионе действует также американская подводная лодка с крылатыми ракетами Georgia.

В основном, удары осуществлялись истребителями F-18, взлетевшими с авианосца Harry S Truman. Применялись полутонные авиабомбы AGM-154 JSOW (стоимость каждой такой бомбы около $500 тысяч).

При этом йеменские СМИ (не связанные с хуситами) сообщали об ударах по военным объектам движения "Ансар Аллах" (хуситов). В общей сложности было нанесено не менее 40 ударов по целям в Сане, Сааде и других регионах Йемена. Целями ударов были штаб-квартиры и дома высокопоставленных представителей хуситов, радары, системы ПВО, ракетные системы, хранилища беспилотников, склады оружия.

Арабские источники сообщают, что в результате ударов армии США в Йемене были убиты шесть лидеров движения "Ансар Аллах" (хуситы). Имена убитых выясняются. Йеменские СМИ заявляют о более 30 убитых и свыше 100 раненых.

Хуситы утверждали ночью, что запустили ракеты и беспилотники по авианосцу Harry S Truman и поразили его. Судя по имеющимся данным, это ложное утверждение. Никакого ущерба авианосцу причинено не было.