Жертвами американских ударов по хуситам в Йемене стали десятки людей

Минздрав администрации йеменских хуситов объявил, что в результате американских ударов вечером 15 марта и в ночь на 16 марта в Сане и провинции Саада были убиты более 30 человек, свыше 100 получили ранения. Утверждается, что среди убитых четверо детей и одна женщина.

При этом йеменские СМИ сообщали об ударах по военным объектам движения "Ансар Аллах" (хуситов). В общей сложности было нанесено 40 ударов по целям в Сане, Сааде и других регионах Йемена. Целями ударов были радары, системы ПВО, ракетные системы, хранилища беспилотников, склады оружия.

Атака была осуществлена авианосной группой во главе с авианосцем USS Harry S Truman, в состав которой входят также три эсминца и один крейсер. В регионе действует также американская подводная лодка с крылатыми ракетами USS Georgia.

Израильские СМИ пишут, что власти США заранее проинформировали правительство Израиля о планах проведения масштабной операции против хуситов.

Несколько дней назад йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) объявила о возобновлении "морской блокады" Израиля, в рамках которой будут атакованы корабли в Красном и Аравийском морях, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Представитель вооруженных сил йеменской террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сари заявил, что будет атаковано любое израильское судно, которое попытается обойти запрет на передвижение в указанных районах. Свои атаки хуситы обещают продолжать до тех пор, пока не возобновится поставка гуманитарной помощи в сектор Газы.