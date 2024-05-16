"Аль-Манар": БПЛА атаковали автомобиль в южном Ливане, двое убитых

Ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передает: днем 16 мая в результате удара БПЛА по автомобилю на дороге Рамадия-Кана, юго-восточнее Тира (примерно в 12 км от границы с Израилем) были убиты "двое мужчин".

Судя по всему, эти мужчины направлялись на похороны Хусейна Маки – одного из командиров "Хизбаллы", ликвидированного 15 мая примерно в том же районе.

Вскоре после атаки "Хизбалла" подтвердила, что убиты активисты, возможно командиры этой организации.