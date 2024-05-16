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Ближний Восток

"Аль-Манар": БПЛА атаковали автомобиль в южном Ливане, двое убитых

время публикации: 16 мая 2024 г., 14:30 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 15:07
"Аль-Манар": БПЛА атаковали автомобиль в южном Ливане, двое убитых
AP Photo/Mohammed Zaatari

Ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передает: днем 16 мая в результате удара БПЛА по автомобилю на дороге Рамадия-Кана, юго-восточнее Тира (примерно в 12 км от границы с Израилем) были убиты "двое мужчин".

Судя по всему, эти мужчины направлялись на похороны Хусейна Маки – одного из командиров "Хизбаллы", ликвидированного 15 мая примерно в том же районе.

Вскоре после атаки "Хизбалла" подтвердила, что убиты активисты, возможно командиры этой организации.

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Источники в Ливане: в Тире ликвидирован один из командиров "Хизбаллы"