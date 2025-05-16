Глава МИД ОАЭ о Газе: заложники должны быть освобождены, ХАМАС должен уйти

Министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Заид ан-Нахайян в интервью американскому телеканалу Fox News, говоря о ситуации в Газе, сказал: "Прежде всего, заложники должны быть освобождены".

"Нам нужно спокойствие в Газе, и нам нужна другая власть, не ХАМАС, для управления Газой", – заявил он.

Глава внешнеполитического ведомства ОАЭ сообщил, что недавно встречался с представителями Палестинской администрации. По его словам, в ПА "действительно хотят положить конец этой войне".

При этом отметил, что пока непонятно, будет ли ПА после войны играть роль управлении Газой или нет. "Это зависит от США, Израиля и других... Но в конечном итоге только палестинцы смогут управлять сектором", – сказал глава МИД ОАЭ.