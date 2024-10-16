Ливанские СМИ: в результате удара ВВС ЦАХАЛа по зданию муниципалитета в Набатии погиб мэр

Ливанское новостное агентство "Аль-Марказия" сообщило, что в результате удара, нанесенного израильскими самолетами по зданию муниципалитета Набатии погиб мэр города доктор Ахмад Кахиль.

Центр по чрезвычайным ситуациям при министерстве здравоохранения сообщил, что в результате удара по зданию муниципалитета Набатии погибли 15 человек и 52 были ранены. Вместе с мэром погибли еще 11 членов муниципального совета.

По информации, опубликованной ЦАХАЛом, в районе Набатии был разрушен туннель, который использовали боевики "Радуана", а также были атакованы здания военного назначения, штабы террористов и склады боеприпасов.