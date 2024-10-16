UNIFIL: танк ЦАХАЛа обстрелял наблюдательный пункт миротворческих сил в районе Кафр-Кила

Миротворческая миссия UNIFIL в своем Телеграм-канале сообщила, что утром 16 октября наблюдательная вышка "голубых касок" в районе деревни Кафр-Кила была обстреляна израильским танком. Выстрелом были уничтожены две видеокамеры и был поврежден сам наблюдательный пункт.

В UNIFIL считают, что этот обстрел был преднамеренным. "Мы напоминаем Армии обороны Израиля о ее обязательствах по обеспечению безопасности персонала и имущества ООН", – говорится в заявлении.

Это не первый инцидент, когда силы UNIFIL в Ливане подвергаются обстрелу. После одного из инцидентов глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что "единственный способ обеспечить безопасность контингента UNIFIL – это прислушаться к просьбе Израиля и временно отойти от зоны опасности". Нетаниягу подчеркивал, что Израиль не воюет ни с UNIFIL, ни с гражданами Ливана. "Мы ведем войну с иранским оплотом – организацией "Хизбалла", которая использует ливанскую территорию для атак на Израиль. "Хизбалла" атаковала Израиль без всякой провокации с нашей стороны год назад, 8 октября, на следующий день после резни, устроенной ХАМАСом, и с тех пор продолжает атаки, запустив более 10.000 ракет и снарядов по Израилю. "Хизбалла" использует объекты и позиции UNIFIL как прикрытие для атак на израильские города и поселки. Эти атаки унесли жизни многих израильтян, в том числе и вчера", – заявил премьер-министр Израиля, подчеркнув, что Израиль имеет полное право защищаться от "Хизбаллы" и продолжит это делать.

Заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа заявил журналистам 15 октября, что военнослужащие UNIFIL несмотря на призывы Израиля к передислокации, останутся на своих позициях в Южном Ливане.

"Для выполнения мандата Совета безопасности и оказания помощи гражданскому населению необходимо, чтобы голубые каски оставались на месте", – заявил международный чиновник журналистам.