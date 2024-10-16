Глава UNRWA вновь заявил, что агентство на грани краха

Глава Агентства ООН по помощи палестинским беженцам Филиппе Лазарини провел в Берлине пресс-конференцию, на которой заявил: UNRWA вплотную приблизилась к точке, после которой не сможет выполнять свои обязанности. С подобными заявлениями он выступал неоднократно.

По его словам, существующие политические и экономические факторы угрожают самому существованию агентства, в условиях, когда подопечные UNRWA страдают от голода и болезней, накануне наступления зимы, несущей лишения.

После нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября в связи с причастностью сотрудников UNRWA к террористической деятельности многие государства прекратили финансирование агентства. Большинство из них пересмотрело это решение после увольнения из UNRWA 10 замешанных в терроре.

В конце сентября ЦАХАЛ ликвидировал главу ХАМАСа в Ливане Фатха Шарифа Абу аль-Амина. Выяснилось, что террорист долгое время возглавлял рабочий комитет учителей организации. Тогда ООН сообщила, что он был уволен, как только Израиль передал информацию о его террористической деятельности.