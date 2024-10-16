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Ближний Восток

ВВС США и Великобритании нанесли удары по Ходейде в Йемене

время публикации: 16 октября 2024 г., 09:07 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 09:10
ВВС США и Великобритании нанесли удары по Ходейде в Йемене
Wikipedia.org. Фото: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center

Американские и британские боевые самолеты нанесли удар по контролируемому хуситами портовому городу Ходейда в Йемене. Как отмечается, это уже вторая волна атак за прошедшие сутки.

Канал хуситов "Аль-Масира" рассказывает, что атаке подвергся района аль-Лухайя, однако не предоставляет информации о пострадавших и разрушениях. Командование коалиции на данном этапе не комментирует действия ВВС.

Ближний Восток
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