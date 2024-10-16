ВВС США и Великобритании нанесли удары по Ходейде в Йемене

Американские и британские боевые самолеты нанесли удар по контролируемому хуситами портовому городу Ходейда в Йемене. Как отмечается, это уже вторая волна атак за прошедшие сутки.

Канал хуситов "Аль-Масира" рассказывает, что атаке подвергся района аль-Лухайя, однако не предоставляет информации о пострадавших и разрушениях. Командование коалиции на данном этапе не комментирует действия ВВС.