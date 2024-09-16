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Ближний Восток

В Иране объявили голодовку десятки женщин-политзаключенных

время публикации: 16 сентября 2024 г., 11:29 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 11:31
В Иране объявили голодовку десятки женщин-политзаключенных
Wikipedia.org. Фото: Ehsan Iran

34 женщины, содержащиеся в иранской тюрьме "Эвин", объявили голодовку в связи со второй годовщиной гибели Махсы Амини, арестованной полицией нравов за "неправильно" надетый хиджаб.

"Сегодня, 15 сентября 2024 года, 34 женщины, политические заключенные в тюрьме Эвин, объявляют голодовку в связи со второй годовщиной движения "Женщина, жизнь, свобода" и смерти Махсы Амини", – говорится в заявлении.

Гибель 22-летней курдянки повлекла за собой массовые манифестации против ограничений, навязываемых режимом аятолл. Ведущей силой протестов стали женщины, боровшиеся за право не следовать исламистскому коду одежды.

Волнения продолжались несколько месяцев. Чтобы положить им конец, режим обещал пойти на уступки. Эти обещания были нарушены, как только волнения утихли.

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