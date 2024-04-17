США намерены ужесточить санкции против Ирана после иранской атаки на Израиль

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что американская сторона в ближайшие дни введет дополнительные санкции против Ирана.

По словам Салливана, эти санкции затронут иранскую ракетную и беспилотные программы. Кроме того, планируется ввести новые санкции против структур, поддерживающих "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) и министерство обороны Ирана.

В Вашингтоне рассчитывают, что союзники и партнеры США также введут собственные санкции в отношении Тегерана, заявил Салливан.

"Эти новые санкции и другие меры направлены на то, чтобы продолжить устойчивое давление с целью сдерживания и снижения эффективности военного потенциала Ирана, а также для противодействия всему спектру его (...) действий", – отметил Салливан.

США также продолжат работать над дальнейшим укреплением и расширением интеграции систем противовоздушной, противоракетной обороны и раннего предупреждения на Ближнем Востоке, подчеркнул советник американского президента по национальной безопасности.