Раиси: "Мы атаковали командные центры врага"

Президент Ирана Эбрагим Раиси выступил с обращением в преддверии отмечаемого 18 апреля Национального дня армии. Значительное внимание было уделено иранскому удару по Израилю. Этот удар режим аятолл назвал своим стратегическим успехом.

"Мы хотели покарать врага. Атаке подверглись командные центры, которые были причастны к ударам по нашим интересам", – сказал глава государства, пытающийся изобразить иранский удар актом самообороны.

Коснулся он и возможной израильской операции возмездия. "Враг должен знать, что на самый незначительный удар будет дан сокрушительный ответ. Наши враги знают, что мы заставим их пожалеть о содеянном. Я заявляю нашим соседям: Иран – стабилизирующая сила в нашем регионе", – сказал Раиси.