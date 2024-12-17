Centcom: ВВС США нанесли удар по штабу хуситов в столице Йемена
время публикации: 17 декабря 2024 г., 00:37 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 00:53
Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщило о нанесении удара по военному объекту в столице Йемена Сане.
Целью атаки был штаб, координирующий действия хуситов при нападении на военные и торговые суда США в южной части Красного моря и в Аденском заливе.
Телеканал Al Hadath передал, что самолеты ВВС США нанесли авиаудар по зданию министерства обороны правительства хуситов в Сане.
14-й канал израильского телевидения в своем Х-блоге сообщил, что удар по целям в Сане нанесен ЦАХАЛом.
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