Глава "Хайят Тахрир аш-Шам": "Вооруженные группировки должны быть ликвидированы"

Лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммад аль-Джулани призвал к ликвидации всех вооруженных группировок. "Бойцы пройдут необходимую подготовку и вольются в ряды сил министерства обороны", – сказал он.

Заявление было сделано во время встречи с представителями друзской общины. "Сирия должна остаться единой. Между государством и общинами необходимо заключить общественный договор. Никто не может быть выше закона", – сообщил он.

"Хайят Тахрир аш-Шам" сыграла ключевую роль в свержении Башара Асада и ее лидер, предпочитающий, чтобы его называли Ахмадом аш-Шараа, на сегодняшний день является фактическим главой государства и налаживает контакты с международным сообществом.

Он принял британскую делегацию и призвал к снятию с Сирии международных санкций и созданию условий для возвращения беженцев домой.

13 декабря ливанская газета "Аль-Ахбар" сообщила, что "Хайят Тахрир аш-Шам" известила действующие в Сирии палестинские движения: они смогут заниматься политической и социальной деятельностью, но не смогут использовать Сирию как базу для военной деятельности.