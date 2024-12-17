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Ближний Восток

Глава "Хайят Тахрир аш-Шам": "Вооруженные группировки должны быть ликвидированы"

Сирия
время публикации: 17 декабря 2024 г., 11:01 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 11:08
Глава "Хайят Тахрир аш-Шам": "Вооруженные группировки должны быть ликвидированы"
AP Photo/Omar Albam

Лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммад аль-Джулани призвал к ликвидации всех вооруженных группировок. "Бойцы пройдут необходимую подготовку и вольются в ряды сил министерства обороны", – сказал он.

Заявление было сделано во время встречи с представителями друзской общины. "Сирия должна остаться единой. Между государством и общинами необходимо заключить общественный договор. Никто не может быть выше закона", – сообщил он.

"Хайят Тахрир аш-Шам" сыграла ключевую роль в свержении Башара Асада и ее лидер, предпочитающий, чтобы его называли Ахмадом аш-Шараа, на сегодняшний день является фактическим главой государства и налаживает контакты с международным сообществом.

Он принял британскую делегацию и призвал к снятию с Сирии международных санкций и созданию условий для возвращения беженцев домой.

13 декабря ливанская газета "Аль-Ахбар" сообщила, что "Хайят Тахрир аш-Шам" известила действующие в Сирии палестинские движения: они смогут заниматься политической и социальной деятельностью, но не смогут использовать Сирию как базу для военной деятельности.

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